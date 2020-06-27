الأسير المقدسي محمد حماد يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير المقدسي، محمد محمود حماد (الصالحي)، (42 عاماً) يوم أمس الجمعة، عامه الاعتقالي الـ 20 على التوالي داخل سجون الاحتلال.







وكان محمد، قد اعتقل بتاريخ 26/6/2001 وحكمت عليه محكمة الاحتلال، بالسجن مدة 23 عاماً، بعد أن أدانته بالانتماء لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة (فتح) وهو من سكان قلنديا.

رام الله - دنيا الوطنويعرف الصالحي، داخل سجون الاحتلال بكنيته المشهورة ( أبو منال)، وهو صاحب باع طويل في العمل التطوعي مع الأسرى الأشبال، وقد تنقل في أقسامهم في سجون (الشارون، مجدو) وحالياً الدامون.