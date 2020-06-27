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شؤون فلسطينية

المؤسسات الفلسطينية بأميركا تُطلق وثيقة مبادئ لتحديد موقفها من المرشحين للانتخابات الأمريكية

المؤسسات الفلسطينية بأميركا تُطلق وثيقة مبادئ لتحديد موقفها من المرشحين للانتخابات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت المؤسسات الفلسطينية العاملة في الولايات المتحدة، وثيقة مبادئ مشتركة، تحدد بموجبها موقفها من أي مرشح للانتخابات التشريعية والرئاسية الأميركية المقبلة.

وقالت المؤسسات، في بيان لها اليوم السبت، إن موقفها من دعم أي مرشح للانتخابات الأميركية، سيبنى على مدى استجابته للوثيقة التي تحتوي على مجموعة مبادئ، تشمل حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما نصت الوثيقة على حق اللاجئين الفلسطينيين غير قابل للتصرف في العودة إلى أوطانهم، بموجب قرار الأمم المتحدة 194.

واعتبرت، أن التشريع الصادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة والمناهض لحركة (BDS) غير دستوري، على اعتبار أن نشاطها لا يعادل معاداة السامية، وطالبت الوثيقة بإنهاء الحصار غير القانوني واللاإنساني المفروض على قطاع غزة.

وطالبت الوثيقة بإدانة "جميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التكوين الديمغرافي للمناطق الفلسطينية، ووضعها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وأيضاً بناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، ويجب سحب اعتراف الولايات المتحدة، بضم إسرائيل لأي أراضٍ محتلة منذ عام 1967، و إعادة السفارة الإسرائيلية إلى تل أبيب.

وشددت الوثيقة على ضرورة اعتبار قانون الدولة القومية الإسرائيلي لعام 2018، قانوناً عنصرياً، ونوهت إلى قرار مجلس النواب رقم 2407، الداعي إلى "تعزيز حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت قانون الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

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