شاهد: الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين على حاجز (قلنديا) بالقدس بزعم حيازة سكين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابين فلسطينيين على حاجز قلنديا شمال القدس بزعم حيازة سكين، وذلك وفقاً للإعلام الإسرائيلي.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية: قوات الجيش اعتقلت قبل قليل فلسطينيين اثنين عند حاجز قلنديا ضبطت مع أحدهم سكين.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أنه تم إصابة إثنين من حرس الحدود بجروح طفيفة أثناء محاولتهم السيطرة على الفلسطيني الذي ضبط بحوزته سكين عند حاجز قلنديا.
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابين فلسطينيين على حاجز قلنديا شمال القدس بزعم حيازة سكين، وذلك وفقاً للإعلام الإسرائيلي.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية: قوات الجيش اعتقلت قبل قليل فلسطينيين اثنين عند حاجز قلنديا ضبطت مع أحدهم سكين.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أنه تم إصابة إثنين من حرس الحدود بجروح طفيفة أثناء محاولتهم السيطرة على الفلسطيني الذي ضبط بحوزته سكين عند حاجز قلنديا.
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