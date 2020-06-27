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شاهد: اعتراض مقاتلة روسية لطائرات تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود

شاهد: اعتراض مقاتلة روسية لطائرات تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لعملية اعتراض المقاتلة الروسية (سو- 30) لطائرات تجسس واستطلاع عسكرية أمريكية، فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وتظهر اللقطات الطائرة (P-8A بوسيدون) التابعة للبحرية الأمريكية، وطائرة الاستطلاع الاستراتيجية (RC-135) وطائرة التزود بالوقود (KS-135) التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وذلك وفقاً لـ (روسيا اليوم).

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي، كشفت في الوقت المناسب طائرات تجسس أمريكية، وهي تقترب من المياه الإقليمية الروسية، وقامت المقاتلة (سو- 30) التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، باعتراضها ومرافقتها إلى خارج المنطقة.

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