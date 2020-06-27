ظهر مجدداً في العاصمة... الصين تسجل ارتفاعاً بالإصابات الجديدة بـ (كورونا)





فيديو ارشيفي









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الصين، اليوم السبت، تسجيل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال أربعة أيام، وذلك بعد ظهور المرض مجدداً في العاصمة بكين.وكشفت اللجنة الوطنية للصحة، عن رصد 21 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين، خلال يوم الجمعة مقابل 13 حالة في اليوم السابق؛ لتصبح أكبر حصيلة منذ يوم الاثنين، بحسب (رويترز).وسجلت بكين وحدها 17 إصابة جديدة مؤكدة، يوم الجمعة مقابل 11 حالة في اليوم السابق.وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83483 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً منذ منتصف أيار/ مايو عند 4634.يذكر، أن منظمة الصحة العالمية، صنفت فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول، وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.