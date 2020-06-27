شؤون فلسطينية

فتح: غزة حاضرة وجاهزة للتصدي لخطة الضم وخلفها أبناء شعبنا

فتح: غزة حاضرة وجاهزة للتصدي لخطة الضم وخلفها أبناء شعبنا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فعالياتها الرافضة لقرار الضم ومصادرة الأراضي في الأغوار، داعية جميع أبناء شعبنا؛ للمواجهة والتصدي لمخططات الاحتلال الأخيرة.

وقالت الحركة على لسان مفوض الاتحادات والنقابات العملية في إقليم الوسطى، سلمي عبيد: إن غزة حاضرة، وجاهزة للتصدي لخطة الضم، وخلفها أبناء شعبنا والمناصرون لقضيتنا الفلسطينية العادلة من أحرار العالم.

وأكد عبيد، أن غزة كانت وما زالت تشكل المخزون الاستراتيجي للثورة الفلسطينية.

ودعت الحركة جميع الفصائل الفلسطينية؛ لضرورة المشاركة الفاعلة في مواجهة المخطط الصهيوأمريكي، وإحباطه، وأن المواجهة ليست حكراً على أحد، بل على الجميع أن يكون له موقف قوي في مواجهة خطط الضم، التي تهدد بتنفيذها دولة الكيان في الأول من الشهر المقبل.

وأكدت الحركة، أن غزة، هي الجزء الأصيل من الوطن، ويجب أن يكون موقفها القوي مع كل الأطياف الوطنية والإسلامية، وأن تكون لها كلمتها التي تعبر عن وحدة الوطن وتماسكه، أمام ما يجري من محاولات الاحتلال الإسرائيلي؛ لمصادرة الأراضي وبسط سيطرته عليها.

جاء ذلك، في الجلسة التي دعت لها مفوضية النقابات العمالية، بحضور كل من الإخوة في الهيئة القيادية العليا، والإخوة في إقليم الوسطى، ممثلة بأمين سر الإقليم، سعيد أبو مصبح، وأعضاء لجنة الإقليم، والمكتب الحركي المركزي للنقابات العمالية.

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