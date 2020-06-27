ترامب يُحصن الآثار الأميركية بقانون.. ويتوعد المخربين





وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بمعاقبة المتظاهرين، الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في واشنطن.



وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية، وجرى تدميرها من جانب متظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الاحتجاج على وفاة المواطن جورج فلويد، على يد الشرطة الشهر الماضي. وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بمعاقبة المتظاهرين، الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في واشنطن.وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية، وجرى تدميرها من جانب متظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الاحتجاج على وفاة المواطن جورج فلويد، على يد الشرطة الشهر الماضي.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه وقع أمراً تنفيذياً لحماية الآثار الأمريكية، مهدداً الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية؛ بالسجن لفترات طويلة.ونشر ترامب تغريدة قال فيها: إنه "وقع على أمر تنفيذي قوي للغاية، يحمي الآثار والتذكارات والتماثيل الأمريكية، ومكافحة العنف الإجرامي الأخير"، وذلك وفق ما نقلته (سبوتنك).وأضاف أن "السجن لفترات طويلة، سيكون عقابهم (المخربون) بسبب هذه الأفعال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".