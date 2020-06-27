قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أسعار الخضار:
خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات : 1ك = 1شيكل
بندورة كدار: 1 ك = 1 شيكل
بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شواكل.
بامية بلدية: 8 – 10 شواكل.
بامية مصرية: 5 – 6 شواكل.
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
باذنجان بلدي: 5 – 7 ك = 10 شواكل.
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شواكل.
دوالي: 1ك = 8 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
فقوس: 5 -6 ك = 10 شواكل.
فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل
ملفوف أحمر: 2 – 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و7ك = 10 شواكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
أسعار الفواكه:
سنتروزة: 1ك = 4 شواكل.
3ك = 10 شواكل.
بطيخ: 1 شيكل
12 ك = 10 شواكل.
شمام: 8ك = 10 شواكل.
شمام بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
موز: 1 ك = 3 شواكل.
موز: 3.5 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 8 شواكل.
تفاح: 6 شواكل.
عنب: 1ك = 4 – 5 شواكل.
كرز (وقية): 4 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شواكل.
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شواكل.
مشمش: 1ك = 6 شواكل.
أجاص: 6 شواكل.
مانجا شيلي: 6 – 8 شواكل.
كيوي: 1 ك = 5 شواكل.
الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شواكل.
جاءت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق الشعبية في قطاع غزة، اليوم السبت على النحو الآتي :
أسعار الخضار:
خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات : 1ك = 1شيكل
بندورة كدار: 1 ك = 1 شيكل
بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شواكل.
بامية بلدية: 8 – 10 شواكل.
بامية مصرية: 5 – 6 شواكل.
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
باذنجان بلدي: 5 – 7 ك = 10 شواكل.
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شواكل.
دوالي: 1ك = 8 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
فقوس: 5 -6 ك = 10 شواكل.
فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل
ملفوف أحمر: 2 – 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و7ك = 10 شواكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
أسعار الفواكه:
سنتروزة: 1ك = 4 شواكل.
3ك = 10 شواكل.
بطيخ: 1 شيكل
12 ك = 10 شواكل.
شمام: 8ك = 10 شواكل.
شمام بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
موز: 1 ك = 3 شواكل.
موز: 3.5 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 8 شواكل.
تفاح: 6 شواكل.
عنب: 1ك = 4 – 5 شواكل.
كرز (وقية): 4 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شواكل.
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شواكل.
مشمش: 1ك = 6 شواكل.
أجاص: 6 شواكل.
مانجا شيلي: 6 – 8 شواكل.
كيوي: 1 ك = 5 شواكل.
الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شواكل.
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