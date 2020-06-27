شؤون فلسطينية

أول تعقيب من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة الليلة الماضية

أول تعقيب من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة الليلة الماضية
جانب من قصف الليلة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم: إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، "عدوان متجدد على القطاع، وهو امتداد لعدوانه على أهلنا في القدس والضفة الغربية".

وأكد قاسم في تصريح مقضب، وصل "دنيا الوطن": إن "هذا العدوان لن يكسر إرادة الصمود والنضال عند شعبنا، وسيزيدنا إصراراً على مواجهة مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية".

وكانت دبابات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت، مساء أمس الجمعة، عدة أهداف تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة،
حيث استهدفت دبابات الاحتلال، نقطة تتبع للضبط الميداني شرقي جباليا بالقرب من المقبرة الشرقية، وكذلك استهدفت نقطة للمقاومة شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال، أرضًا زراعية فارغة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات، إضافة إلى قصف طائرات الاستطلاع بصاروخ واحد على الأقل موقع (التل) التابع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن مقاتلات الجيش الإسرائيلي، أغارت مؤخراً على عدة أهداف لحركة (حماس) في قطاع غزة.

وأوضح، أنه تم استهداف ورشة لإنتاج الصواريخ، وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة، وقد تم تنفيذ الهجوم ردًا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، في وقت سابق مساء الجمعة، وفق زعمه.

وكان موقع (حدشوت)، قال في وقت سابق: إن صاروخين، أطلقا من قطاع غزة، أحدهما سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة، والآخر سقط داخل حدود القطاع.

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