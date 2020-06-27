الرئيس عباس يُهنئ رئيس جيبوتي بعيد الاستقلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.



وأعرب الرئيس في برقية التهنئة، عن اعتزازه بما يجمع الشعبين والبلدين من علاقات أخوية تاريخية، مثمناً مواقف جيبوتي الداعمة لشعبنا، ولقضيته العادلة من أجل نيل الحرية والاستقلال على أرض دولتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وذلك وفق ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية.