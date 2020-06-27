المحافظ حميد يُقرر إغلاق محافظة بيت لحم 48 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، إغلاق المحافظة 48 ساعة، بحيث يبدأ من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل، حرصاً على المصلحة والسلامة العامة، نظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال حميد في بيان له، نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، هذه الليلة: إن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات، باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية، مضيفاً أنه يسمح بالعمل والحركة للطواقم الطبية، والمخابز، والصيدليات فقط.



وأضاف: أن إغلاق المحافظة، يأتي أيضاً استناداً إلى حالة الطوارئ، السارية بقرار الرئيس محمود عباس، وموافقة رئيس الوزراء محمد اشتية، وبموجب الصلاحيات المخولة له، لتتمكن الطواقم الطبية من العمل والسيطرة على انتشار الفيروس، وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة.



وشدد حميد، على ضرورة تنفيذ الجهات المعنية للقرار، لافتاً إلى أنه سيتم نشر الحواجز الأمنية والشرطية، واستنفار لجان الطوارئ، لضمان تنفيذه تحت طائلة المسؤولية.