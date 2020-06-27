دولي

شاهد: انفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران

شاهد: انفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إيرانية، أمس الجمعة، إن انفجاراً ضخما هز منطقة شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

أفادت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار كبير، شرقي طهران، أعقبه ضوء برتقالي في السماء.

 

وقالت الوكالة بأنة لم يتبين حتى الآن سبب صوت الانفجار والضوء، مضيفة أن هذا الصوت سُمع في عدة مناطق بالعاصمة بشكل واضح. 

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي: إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرقي طهران.

بدوره، أكد موقع (نور نيوز) التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الحادث لا يرتبط إطلاقاً بالنشاطات العسكرية الإيرانية. 

كما تداولت مواقع إخبارية محلية، مقاطع فيديو وصور، نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفجاراً بضوء برتقالي ساطع، أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

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