غزة: إصابة واحدة بحادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، بوجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي في قطاع غزة.



وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادثا سير، نتج عنهما إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وطالبت المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها يعرض حياتك والأخرين للخطر .



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.