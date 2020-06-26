18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن، الجمعة، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 5 منها محليّة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1104، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.



ووفق وكالة (عمون) فقد أوضح الموجز أن الحالات الداخلية، هي 5 حالات مخالِطة لمصابين سابقين في عمّان، بينما توزعت الحالات الأخرى على حالتين لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعوديّة، 2 من الكويت، 1 من السودان، 2 من الباكستان، و1 من أرمينيا)، وحالتان لسائقي شاحنات، قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى.



كما أُعلن عن شفاء 33 مصابا، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، حيث تم إجراء 7322 فحصاً مخبريّاً اليوم.