محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مكتب "الداخلية" بعد إصابة عدد من الموظفين

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الجمعة، إغلاق مكتب "الداخلية" حتى مساء السبت، الرابع من شهر من تموز/ يوليو المقبل، بسبب إصابة عدد من موظفي الداخلية بفيروس (كورونا).



وقال حميد في تصريح مقتضب: إن هذا الإجراء يأتي حتى يتمكن بقية الموظفين والمراجعين خلال الأسبوع الماضي من إجراء الفحوصات اللازمة.