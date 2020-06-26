محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مكتب "الداخلية" بعد إصابة عدد من الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الجمعة، إغلاق مكتب "الداخلية" حتى مساء السبت، الرابع من شهر من تموز/ يوليو المقبل، بسبب إصابة عدد من موظفي الداخلية بفيروس (كورونا).
وقال حميد في تصريح مقتضب: إن هذا الإجراء يأتي حتى يتمكن بقية الموظفين والمراجعين خلال الأسبوع الماضي من إجراء الفحوصات اللازمة.
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الجمعة، إغلاق مكتب "الداخلية" حتى مساء السبت، الرابع من شهر من تموز/ يوليو المقبل، بسبب إصابة عدد من موظفي الداخلية بفيروس (كورونا).
وقال حميد في تصريح مقتضب: إن هذا الإجراء يأتي حتى يتمكن بقية الموظفين والمراجعين خلال الأسبوع الماضي من إجراء الفحوصات اللازمة.
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