شؤون فلسطينية

الخارجية: 160 وفاة و2345 إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية

الخارجية: 160 وفاة و2345 إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية وقطر وإسبانيا، ما يرفع عدد الإصابات بين الجالية حول العالم إلى 2345 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 962، فيما لم يتم تسجيل اية وفاة جديدة ليبقى العدد 63 وتعافي 379.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية ليرتفع العدد الى 36 إصابة تعافت منها 30، فيما سجلت 3 حالات وفاة سابقا.

وأوضحت السفارة أن المصابة بحالة جيدة، وأنها على تواصل معها للاطمئنان عليها، حيث أجريت الفحوصات اللازمة لها، وهي موجودة بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مشيرة إلى أنها تتابع الفحوصات المخبرية لها للتأكد من سلامتها.

من ناحيتها، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 44 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة الى 526، من بينها 97 حالة نشطة في الحجر الصحي خارج المستشفى، و14 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ووضعها مستقر، إضافة إلى 4 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

وأكدت السفارة تسجيل 70 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما الى 407، فيما لم تسجل اية حالة وفاة ليبقى العدد 4.

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