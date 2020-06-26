حزب الشعب: نُدين الاعتداء الذي تعرض له منزل عزيز دويك

عزيز دويك

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رام الله - دنيا الوطن

دان حزب الشعب الفلسطيني، الاعتداء الذي تعرض له منزل الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي السابق، وطالب جهات الاختصاص بالسلطة الفلسطينية بتكثيف جهودها من أجل توفير الحماية له ولجميع أفراد المجتمع.



وأكد الحزب في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، على حق كل مواطن ومواطنة بالعيش بأمن وأمان.



كما أعرب عن تأييده لمطالب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بضرورة تمتع جميع المواطنين دون تمييز، بحقوقهم المنصوص عليها في القانون وتوفير الأمن والآمان لهم.