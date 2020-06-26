الاحتلال يعتقل شابين على حاجز عسكري جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابين من جنين على حاجز عسكري جنوب غرب المدينة.



وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين كمال أحمد لحلوح، وعامر نشأت مرعي، على حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين، وقامت باقتيادهم إلى جهة غير معلومة.



وتشهد حواجز الاحتلال الثابتة والطيارة، اعتقالات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال التي تتعمد التضييق على المواطنين وعرقلة حركتهم.