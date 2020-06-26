الاحتلال يستهدف المواطنين بقنابل الغاز ببلدة أبو ديس شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه الأهالي في منطقة راس كبسة ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق داخل منازلهم، جراء استنشاقهم الغاز السام الذي تكرر إطلاقه لوقت طويل على أيدي قوات الاحتلال خلال تنفيذها عملية تمشيط واسعة داخل البلدة، بينما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان من البلدة قاموا بالتصدي لهم.



وتشهد بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، اقتحامات واعتداءات وحملات اعتقال تشنها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، مما يؤدي إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، ينتج عنها إصابات في صفوف الشبان.