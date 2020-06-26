شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف

إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة بالغلاف.

وقال موقع (حدشوت): إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهم سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة والآخر سقط داخل حدود القطاع.

وأكد الموقع أن القبة الحديدية لم تجرِ أي اعتراض للصاروخ الذي سقط بالغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه ‏متابعة للتقارير عن تفعيل الصفارات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع ‎غزة باتجاه ‎المستوطنات.

فيما قال المراسل العسكري، ألموغ بوكير: إن صفارات الانذار أفسدت أحد الاحتفالات في كيبوتس (جابيم) بمنطقة الغلاف.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابين على حاجز عسكري جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابين على حاجز عسكري جنوب جنين

الاحتلال يستهدف المواطنين بقنابل الغاز ببلدة أبو ديس شرق القدس

الاحتلال يستهدف المواطنين بقنابل الغاز ببلدة أبو ديس شرق القدس

تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية

تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية

الاحتلال يمنع عالق غزي من دخول الضفة عبر معبر الكرامة

الاحتلال يمنع عالق غزي من دخول الضفة عبر معبر الكرامة

شرطة المرور بغزة تُصدر تصريًحا حول الحوادث المرورية الأخيرة

شرطة المرور بغزة تُصدر تصريًحا حول الحوادث المرورية الأخيرة

أبو عيطة: يجب أن نحترم أنفسنا ونبتعد عن الردح الإعلامي والاشتباكات الداخلية

أبو عيطة: يجب أن نحترم أنفسنا ونبتعد عن الردح الإعلامي والاشتباكات الداخلية

الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية

الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية

عكرمة صبري: الاحتلال يزيد من تصعيده للاستيلاء على المسجد الأقصى

عكرمة صبري: الاحتلال يزيد من تصعيده للاستيلاء على المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف المواطنين بقنابل الغاز ببلدة أبو ديس شرق القدس

الاحتلال يستهدف المواطنين بقنابل الغاز ببلدة أبو ديس شرق القدس

الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية

الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: فرصة إضافية لبناء إستراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة لصفقة ترامب والضم

الديمقراطية: فرصة إضافية لبناء إستراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة لصفقة ترامب والضم

رأفت ناصيف: مواجهة الضم يستدعي فعيل المقاومة

رأفت ناصيف: مواجهة الضم يستدعي فعيل المقاومة

مستوطنون يعتدون على شاب ويعطبون مركبته بقلقيلية

مستوطنون يعتدون على شاب ويعطبون مركبته بقلقيلية

الأشقر: كل الذين مروا بتجربة الاعتقال تعرضوا للتعذيب

الأشقر: كل الذين مروا بتجربة الاعتقال تعرضوا للتعذيب

20 ألف مُصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

20 ألف مُصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منوعات

صورة واضحة لإبنة وائل كفوري.. تعرفوا الى ميشال

صورة واضحة لإبنة وائل كفوري.. تعرفوا الى ميشال

تغيير في شكل بطل مسلسل &#34;فريحة&#34; يفاجئ معجبيه: &#34;فقد وسامته&#34;

تغيير في شكل بطل مسلسل "فريحة" يفاجئ معجبيه: "فقد وسامته"

حسن شاكوش يهاجم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسبب (بنت الجيران)

حسن شاكوش يهاجم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسبب (بنت الجيران)

الفنانة رحمة تكشف إيجابية المسحة الثانية لفيروس (كورونا)

الفنانة رحمة تكشف إيجابية المسحة الثانية لفيروس (كورونا)

نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: &#34;نورتي بيتك&#34;

نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: "نورتي بيتك"

بعد شائعة إصابته وابنته بفايروس (كورونا).. شريف منير يرد

بعد شائعة إصابته وابنته بفايروس (كورونا).. شريف منير يرد

الفنان عبد الله مشرف: أنا بصحة جيدة ومعنديش (كورونا)

الفنان عبد الله مشرف: أنا بصحة جيدة ومعنديش (كورونا)

نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي من جمهوروها بسبب خطيبها

نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي من جمهوروها بسبب خطيبها

شاهد: هذا ما قالته رجاء الجداوي عن (كورونا) قبل إصابتها به

شاهد: هذا ما قالته رجاء الجداوي عن (كورونا) قبل إصابتها به

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد ثلاثة أشهر من المحاولات

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد ثلاثة أشهر من المحاولات

عربي

شاهد: أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق ثلاثة أشهر

شاهد: أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق ثلاثة أشهر

إثيوبيا: سنبدأ بتخزين المياه بسد النهضة بالاتفاق مع مصر أو بدونه

إثيوبيا: سنبدأ بتخزين المياه بسد النهضة بالاتفاق مع مصر أو بدونه

كتائب &#34;حزب الله&#34; تتوعد رئيس الوزراء العراقي

كتائب "حزب الله" تتوعد رئيس الوزراء العراقي

السودان يحصل على مساعدات نقدية بقيمة ملياري دولار

السودان يحصل على مساعدات نقدية بقيمة ملياري دولار