إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة بالغلاف.



وقال موقع (حدشوت): إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهم سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة والآخر سقط داخل حدود القطاع.



وأكد الموقع أن القبة الحديدية لم تجرِ أي اعتراض للصاروخ الذي سقط بالغلاف.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه ‏متابعة للتقارير عن تفعيل الصفارات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع ‎غزة باتجاه ‎المستوطنات.



فيما قال المراسل العسكري، ألموغ بوكير: إن صفارات الانذار أفسدت أحد الاحتفالات في كيبوتس (جابيم) بمنطقة الغلاف.