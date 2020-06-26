تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في عدد من المحافظات.



وقالت الصحة في تصريح مقتضب: إن الإصابات الـ 75 بينها 36 في محافظة الخليل، و7 إصابات في محافظة نابلس، و32 في القدس ما يرفع عدد الإصابات اليوم إلى 207 إصابات.



واوضحت، أن 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وبذلك يصبح مجمل الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين 1795، حالات التعافي: 620، وخمس حالات وفاة، اما الحالات النشطة: 1170 حالة.