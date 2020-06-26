الاحتلال يمنع عالق غزي من دخول الضفة عبر معبر الكرامة

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رام الله - دنيا الوطن

دان رئيس ديوان مكتب وزير الخارجية الفلسطيني، السفير أحمد الديك، اقدام سلطات الاحتلال بالأمس على منع أحد المواطنين من قطاع غزة من الدخول الى الضفة الغربية.



وقال الديك، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن سلطات الاحتلال منعت المواطن سلطات الاحتلال من الدخول الى معبر الكرامة، بعد ان وصل الى الجسر من مطار الملكة علياء الدولي مع زملائه العالقين العائدين من جمهورية مصر العربية.



واعتبر أن قرار الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جينيف ومبادئ حقوق الإنسان، التي تكفل حق المواطن في التنقل والحركة بحرية من والى وطنه، واعتبره ايضا امتدادا للمضايقات الاستفزازية التي تمارسها سلطات الإحتلال ضد شعبنا، وشكل من اشكال العقوبات الجماعية التي ترتقي لمستوى جرائم ضد الانسانية.



وأكد الديك، أن الاحتلال هو السبب الحقيقي لوجود مشكلة العالقين ومعاناتهم طيلة اربعة أشهر، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن منع دولة فلسطين من إجلاء رعاياها العالقين في وقت مبكر من انتشار جائحة (كورونا)، وما نتج عن ذلك من معاناة كبيرة للمواطنين الفلسطينيين العالقين.