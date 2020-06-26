أبو عيطة: يجب أن نحترم أنفسنا ونبتعد عن الردح الإعلامي والاشتباكات الداخلية

رام الله - دنيا الوطندعا نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، الكل الفلسطيني، للتوحد في مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي وصفقة ترامب.وقال أبو عيطة في تصريحات لتلفزيون فلسطين: إنه آن الأوان لأن يتوحد الموقف الفلسطيني، وأن يبتعد الجميع عن الردح الإعلامي، والاشتباك الداخلي، والتشكيك، وعلينا أن نوفّر طاقاتنا، للمعركة أمام الاحتلال.وأوضح أن العالم ينظر الينا ويشاهدنا عن كثب ماذا نفعل لمواجهة الضم، وسنكون محترمين أكثر في نظر العالم؛ اذا كنا موحدين لمواجهة الضم والتصفية والابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.وأضاف أبو عيطة: "سنجد مساندة ودعم من المجتمع الدولي حال كنا موحدين في مواجهة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية، وعلينا أن نسعى لذلك".