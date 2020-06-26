الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية

جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية، وأن الوحدة الوطنية أساس أي تحرك مؤثر وفاعل لحمايتها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.



وقال الخضري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن "الحالة الفلسطينية صعبة ومعقدة بسبب السياسات الإسرائيلية من نية ضم أراضي من الضفة الغربية واستمرار الاستيطان والحصار، ولا يوجد أمامها خيار سوى الوحدة الوطنية برؤية شاملة تستنهض الطاقات وتواجه التحديات".



وأكد أن خطوات إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية جزء من صفقة القرن، وأن الاحتلال بدأ فعلياً في عملية الضم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن السياسية الإسرائيلية تعتمد على بدء المخططات على الأرض وتنفيذها بهدوء ثم فرضها كأمر واقع، مبيناً أن خطوة الضم انقلاب على القانون الدولي.



وشدد على أن المجتمع الدولي مُطالب بخطوات عملية تمنع عملية الضم، وتسهم بقوة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لأن الاحتلال يدرك أن الصمت أكبر مشجع له للاستمرار والتصعيد.



وشدد الخضري على أن عملية الضم لا تنفصل عن استمرار المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، مستعرضاً عمليات هدم المباني اليومي، وشق الطرق، وزيادة مساحات الاستيطان، بحيث يكون تطبيق الضم على الأرض بشكل تام، ثم يتبعه الإعلان الرسمي.



وأكد أن المخططات الاستيطانية لم تتوقف حتى في ظل جائحة (كورونا)، وما تزال تسير بخطوات متسارعة ضمن الرؤية والمنهجية الهادفة لتدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وأشار إلى أن الاحتلال زاد الضغط مؤخراً عبر أزمة الرواتب وخطة الضم والاستيطان، إلى جانب تصاعد آثار الحصار وما نتج عن إجراءات مواجهة كورونا، ما ضاعف المعاناة الإنسانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.



ولفت الخضري إلى أنه يسعى لتهيئة الأجواء لتمرير صفقة القرن وخطة الضم المرفوضتين، مبيناً أن يلقى دعماً أمريكياً واسعاً بل تنسيق مباشر لتنفيذ هذه الجرائم.



وفي ملف الحصار والتضييق الاقتصادي، حذر الخضري من أن استمرار الانكماش الاقتصادي بسبب الاحتلال والحصار والإجراءات المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا، يعني الوصول لمأساة كبيرة.



وأشار إلى أن هذه الأزمة وتأثيراتها كبيرة وخطيرة جداً، على العمال والمصانع والقطاعين التجاري والزراعي وكذلك السياحة والأعمال والمقاولات.



وأكد أن غزة تعاني من قبل هذه الجائحة بسبب الحصار والإغلاق ومنع دخول معظم المواد الخام من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وجدد الخضري الدعوة لاعتماد شبكة أمان مالية وسياسية لدعم الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في مواجهة الخطوات الإسرائيلية واقع عملياً على الأرض.



كما دعا الجهات العربية والدولية للوقوف إلى جانب القطاعات الاقتصادية التي تعاني أصلاً بسبب الاحتلال وسياسته واعتداءاته وحصاره، والتي جاءت جائحة كورونا لتزيد معاناتهم.



ووجه الخضري نداءً عاجلاً لكل المانحين من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة توفير دعم مالي عاجل للشعب الفلسطيني لتجاوز هذه المأساة سواء كانت صحيه او اقتصادية واجتماعية.