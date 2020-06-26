شؤون فلسطينية

الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية

الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية
جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية، وأن الوحدة الوطنية أساس أي تحرك مؤثر وفاعل لحمايتها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال الخضري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن "الحالة الفلسطينية صعبة ومعقدة بسبب السياسات الإسرائيلية من نية ضم أراضي من الضفة الغربية واستمرار الاستيطان والحصار، ولا يوجد أمامها خيار سوى الوحدة الوطنية برؤية شاملة تستنهض الطاقات وتواجه التحديات".

وأكد أن خطوات إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية جزء من صفقة القرن، وأن الاحتلال بدأ فعلياً في عملية الضم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن السياسية الإسرائيلية تعتمد على بدء المخططات على الأرض وتنفيذها بهدوء ثم فرضها كأمر واقع، مبيناً أن خطوة الضم انقلاب على القانون الدولي.

وشدد على أن المجتمع الدولي مُطالب بخطوات عملية تمنع عملية الضم، وتسهم بقوة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لأن الاحتلال يدرك أن الصمت أكبر مشجع له للاستمرار والتصعيد.

وشدد الخضري على أن عملية الضم لا تنفصل عن استمرار المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، مستعرضاً عمليات هدم المباني اليومي، وشق الطرق، وزيادة مساحات الاستيطان، بحيث يكون تطبيق الضم على الأرض بشكل تام، ثم يتبعه الإعلان الرسمي.

وأكد أن المخططات الاستيطانية لم تتوقف حتى في ظل جائحة (كورونا)، وما تزال تسير بخطوات متسارعة ضمن الرؤية والمنهجية الهادفة لتدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن الاحتلال زاد الضغط مؤخراً عبر أزمة الرواتب وخطة الضم والاستيطان، إلى جانب تصاعد آثار الحصار وما نتج عن إجراءات مواجهة كورونا، ما ضاعف المعاناة الإنسانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت الخضري إلى أنه يسعى لتهيئة الأجواء لتمرير صفقة القرن وخطة الضم المرفوضتين، مبيناً أن يلقى دعماً أمريكياً واسعاً بل تنسيق مباشر لتنفيذ هذه الجرائم.

وفي ملف الحصار والتضييق الاقتصادي، حذر الخضري من أن استمرار الانكماش الاقتصادي بسبب الاحتلال والحصار والإجراءات المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا، يعني الوصول لمأساة كبيرة.

وأشار إلى أن هذه الأزمة وتأثيراتها كبيرة وخطيرة جداً، على العمال والمصانع والقطاعين التجاري والزراعي وكذلك السياحة والأعمال والمقاولات.

وأكد أن غزة تعاني من قبل هذه الجائحة بسبب الحصار والإغلاق ومنع دخول معظم المواد الخام من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد الخضري الدعوة لاعتماد شبكة أمان مالية وسياسية لدعم الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في مواجهة الخطوات الإسرائيلية واقع عملياً على الأرض.

كما دعا الجهات العربية والدولية للوقوف إلى جانب القطاعات الاقتصادية التي تعاني أصلاً بسبب الاحتلال وسياسته واعتداءاته وحصاره، والتي جاءت جائحة كورونا لتزيد معاناتهم.

ووجه الخضري نداءً عاجلاً لكل المانحين من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة توفير دعم مالي عاجل للشعب الفلسطيني لتجاوز هذه المأساة سواء كانت صحيه او اقتصادية واجتماعية.

أخبار ذات صلة

أبو عيطة: يجب أن نحترم أنفسنا ونبتعد عن الردح الإعلامي والاشتباكات الداخلية

أبو عيطة: يجب أن نحترم أنفسنا ونبتعد عن الردح الإعلامي والاشتباكات الداخلية

عكرمة صبري: الاحتلال يزيد من تصعيده للاستيلاء على المسجد الأقصى

عكرمة صبري: الاحتلال يزيد من تصعيده للاستيلاء على المسجد الأقصى

حماس تكشف تفاصيل اجتماع مكتبها السياسي برئاسة هنية

حماس تكشف تفاصيل اجتماع مكتبها السياسي برئاسة هنية

اللواء شديد: تحركات ميدانية حال لم يتحقق الحد الأدنى من مطالب المتقاعدين العسكريين

اللواء شديد: تحركات ميدانية حال لم يتحقق الحد الأدنى من مطالب المتقاعدين العسكريين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: فرصة إضافية لبناء إستراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة لصفقة ترامب والضم

الديمقراطية: فرصة إضافية لبناء إستراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة لصفقة ترامب والضم

رأفت ناصيف: مواجهة الضم يستدعي فعيل المقاومة

رأفت ناصيف: مواجهة الضم يستدعي فعيل المقاومة

مستوطنون يعتدون على شاب ويعطبون مركبته بقلقيلية

مستوطنون يعتدون على شاب ويعطبون مركبته بقلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية

الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: فرصة إضافية لبناء إستراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة لصفقة ترامب والضم

الديمقراطية: فرصة إضافية لبناء إستراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة لصفقة ترامب والضم

رأفت ناصيف: مواجهة الضم يستدعي فعيل المقاومة

رأفت ناصيف: مواجهة الضم يستدعي فعيل المقاومة

مستوطنون يعتدون على شاب ويعطبون مركبته بقلقيلية

مستوطنون يعتدون على شاب ويعطبون مركبته بقلقيلية

الأشقر: كل الذين مروا بتجربة الاعتقال تعرضوا للتعذيب

الأشقر: كل الذين مروا بتجربة الاعتقال تعرضوا للتعذيب

20 ألف مُصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

20 ألف مُصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

البردويل: على الاحتلال أن يعي أن كلام القسام سيترجم واقعًا

البردويل: على الاحتلال أن يعي أن كلام القسام سيترجم واقعًا

منوعات

صورة واضحة لإبنة وائل كفوري.. تعرفوا الى ميشال

صورة واضحة لإبنة وائل كفوري.. تعرفوا الى ميشال

تغيير في شكل بطل مسلسل &#34;فريحة&#34; يفاجئ معجبيه: &#34;فقد وسامته&#34;

تغيير في شكل بطل مسلسل "فريحة" يفاجئ معجبيه: "فقد وسامته"

حسن شاكوش يهاجم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسبب (بنت الجيران)

حسن شاكوش يهاجم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسبب (بنت الجيران)

الفنانة رحمة تكشف إيجابية المسحة الثانية لفيروس (كورونا)

الفنانة رحمة تكشف إيجابية المسحة الثانية لفيروس (كورونا)

نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: &#34;نورتي بيتك&#34;

نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: "نورتي بيتك"

بعد شائعة إصابته وابنته بفايروس (كورونا).. شريف منير يرد

بعد شائعة إصابته وابنته بفايروس (كورونا).. شريف منير يرد

الفنان عبد الله مشرف: أنا بصحة جيدة ومعنديش (كورونا)

الفنان عبد الله مشرف: أنا بصحة جيدة ومعنديش (كورونا)

نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي من جمهوروها بسبب خطيبها

نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي من جمهوروها بسبب خطيبها

شاهد: هذا ما قالته رجاء الجداوي عن (كورونا) قبل إصابتها به

شاهد: هذا ما قالته رجاء الجداوي عن (كورونا) قبل إصابتها به

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد ثلاثة أشهر من المحاولات

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد ثلاثة أشهر من المحاولات

عربي

شاهد: أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق ثلاثة أشهر

شاهد: أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق ثلاثة أشهر

إثيوبيا: سنبدأ بتخزين المياه بسد النهضة بالاتفاق مع مصر أو بدونه

إثيوبيا: سنبدأ بتخزين المياه بسد النهضة بالاتفاق مع مصر أو بدونه

كتائب &#34;حزب الله&#34; تتوعد رئيس الوزراء العراقي

كتائب "حزب الله" تتوعد رئيس الوزراء العراقي

السودان يحصل على مساعدات نقدية بقيمة ملياري دولار

السودان يحصل على مساعدات نقدية بقيمة ملياري دولار