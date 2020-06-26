إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ومدخل مدينة قلقيلية الشمالي.



وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المنازل والمحال التجارية في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.



وشهد المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية مواجهات أخرى بين العشرات من الشبان وجنود الاحتلال على الحاجز هناك، حيث أطلق الجنود العشرات من القنابل الغازية والصوتية صوبهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة البعض بالاختناق.



وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، كما منعت قوات الاحتلال العشرات من أهالي بلدة بيت حارس من أداء صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالمصادرة.