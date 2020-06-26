شاهد: امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي تثير جدلًا

رام الله - دنيا الوطنأثارت صورة امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي جدلًا واسعًا بين المُغردين العرب.ووفق وكالة (ٍبوتنيك) فقد نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه بموقع (تويتر)، الصورة التي ظهرت فيها امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي تقف إلى جانب زميل لها، مرتديان كمامات واقية.ورحب مغردون ومغردات ببدء إدراج النساء ضمن مرتبات الحرس الملكي، قائلين إن العهد الجديد يعطي المرأة حقوقها، ويحقق المساواة المطلوبة مع الرجل.إلى ذلك، أبدى جزء كبير من المغردين اعتراضهم على هذه الخطوة، قائلين إن المساواة العادلة لا تعني توظيف النساء في الحرس الملكي.