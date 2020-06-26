قتيل وجرحى في عملية طعن باسكتلندا

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت الشرطة البريطانية، الجمعة، عناصر مسلحة منها في مدينة غلاسكو الاسكتلندية عقب مقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص في حادث وصفته مصادر أمنية بالخطير.



وأكدت الشرطة، أنه تمت السيطرة على الحادثة، ولا يوجد أي تهديد آخر بعد تطويق الحادث، بحسب موقع وكالة (سكاي نيوز).



وأضافت الشرطة أنها طلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلا دون تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الهجوم.



وتأتي هذه الواقعة بعد حادث الطعن الذي وقع في متنزه إحدى المدن في الآونة الأخيرة، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث وصفته الشرطة بالإرهابي.