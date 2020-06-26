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شاهد: أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق ثلاثة أشهر

شاهد: أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق ثلاثة أشهر
من خطبة الجمعة في مكة
رام الله - دنيا الوطن
أدّى عدد كبير من المصلين في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة، بعد رفع منع التجوال الكلي وعودة الصلوات في المساجد.

ووفق موقع (سبق) فقد شهدت المساجد بمكة المكرمة، في أول صلاة جمعة، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة (كورونا)، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية والتزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم.

وشهد عدد من الجوامع وجود طواقم وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس (كورونا).





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