شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على شاب ويعطبون مركبته بقلقيلية

مستوطنون يعتدون على شاب ويعطبون مركبته بقلقيلية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني برضوض جراء اعتداء للمستوطنين على سيارته قرب مفرق قرية دوما جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين ألقوا الحجارة على مركبة كان يقودها الشاب محمد عبد الحفيظ زعرور (28 عاماً) من قرية صير، واخترق الحجر زجاج المركبة التي تعرضت لعدة أضرار مادية.

ويمارس المستوطنين وعصابة "تدفيع الثمن"، أعمالاً إرهابية على الطرقات، بينما تتولى قوات الاحتلال حمايتهم في كثير من الاحيان.

يذكر أن الشهيدة عائشة الرابي من بلدة بديا في سلفيت، كانت ضحية حجارة المستوطنين التي ألقيت على المركبة التي كان يقودها زوجها مع طفلتها واستشهدت على الفور قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، قبل نحو عام، دون أن يحاكم الاحتلال المستوطنين القاتلين.

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