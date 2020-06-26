شؤون فلسطينية

20 ألف مُصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

20 ألف مُصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 شارك عشرات آلاف المصلين في أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط قيود وانتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء البلدة القديمة وبوابات المسجد. 

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية، بأن 20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في الأقصى، وجميعهم التزموا بسبل الوقاية من لبس الكمامة إلى التباعد.

وشدد خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم على ضرورة الحفاظ على هوية الأسرة الفلسطينية، وعدم التشبه بالكفار حفاظًا عليها.

وندد خطيب الأقصى بما يسمى قانون حماية الأسرة مؤكداً أنه مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن وضع القوانين ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية، بل من صلاحيات المجلس التشريعي.

وبين أن القضية الفلسطينية، تفرض علينا أن نرسخ وحدتنا ونعمل على الخروج من أزماتنا الاقتصادية بالتكافل.

ولفت سليم إلى أن وباء كورونا يحتم علينا أن نأخذ بالأسباب الشرعية والصحية، وأن نكون واعين ونلتزم بالإرشاد والأسباب.

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