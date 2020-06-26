شؤون فلسطينية

البردويل: على الاحتلال أن يعي أن كلام القسام سيترجم واقعًا

البردويل: على الاحتلال أن يعي أن كلام القسام سيترجم واقعًا
صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي، ليس في مأمن بقراره ضم الضفة والأغور، ولن يمر مرور الكرام، مبينًا أن تهديدات كتائب القسام عن تبعات "الضم" سيترجم واقعًا.

جاء حديث البردويل خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة حماس بمحافظة خانيونس، تقدمها عدد من قياداتها وأعضاء مكتبها السياسي، إلى جانب من عدد قيادات وكوادر فصائل المقاومة.

ودعا البردويل إلى توحيد الصف في فلسطين وراء مقاومة الاحتلال ولا مجال للمفاوضات والمساومات، مؤكداً على أن أساس الوحدة الوطنية هو المقاومة لا التبعية للاحتلال.

وشدد البردويل على أن الصراع مع الاحتلال هو صراع وجودي وليس صراع حدود، وأن الاحتلال بضمه أراضي جديدة إلى كيانه الغاصب يذكي روح المقاومة لشعبنا في وجه غطرسة الاحتلال.

وأضاف البردويل: "نخرج اليوم في سلسلة من الفعاليات لنقول لا لهذا الإجرام الصهيوني في ضم أراض جديدة لاحتلاله لفلسطين، مشيراً إلى أن الاحتلال ينتهز وضع الاقتتال في المحيط وتخاذل السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني ليستولي على أراضينا في الضفة والأغوار".

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