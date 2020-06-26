النضال الشعبي: نُرحب برسالة 189 عضو كونجرس ضد الضم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني توجيه نحو 189 عضوا ديمقراطي من اعضاء الكونجرس رسالة ضد عملية الضم، والتي (ترفض أي ضم أحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية، وتحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في خطط الضم التي ستؤدي الى انهاء حل الدولتين المنشود) مهمة، وتضاف لكافة الرسائل الدولية بهذا الصدد.



وقال عضو لجنة العلاقات الدولية بالجبهة بشار العزة: إن تصاعد الردود الدولية من حكومات وشخصيات برلمانية، دليل على بناء جبهة دولية عريضة ضد عملية الضم.



وأضاف العزة: "رسالة اعضاء الكونجرس تعتبر دليلا على رفض شريحة واسعة داخل الولايات المتحدة لعملية الضم، وكذلك رفضها لسياسة ادارة ترامب التي تدعم وتشارك الاحتلال بهذا المخطط".



ومن ناحية اخرى رحب العزة بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة و ينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض محتلة فلسطينية، معتبرا ذلك إشارة واضحة لامكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل، داعيا كافة دول الاتحاد الأوروبي لتبني ذات القرار باتخاذ فرض عقوبات على دولة الاحتلال.