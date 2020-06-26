الاحتلال يمنع الصلاة على أراضي مهددة بالمصادرة في بلدة حارس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، المسيرة الأسبوعية في بلدة حارس غرب سلفيت، ومنعت من إقامة صلاة الجمعة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت العشرات من أهالي البلدة من إقامة صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالمصادرة.



وأقام المواطنون الصلاة على المدخل الغربي للبلدة بالقرب من الحاجز العسكري الذي أغلقه الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم.



يُشار إلى أن أهالي حارس يقيمون صلاة الجمعة في أراضي البلدة المهددة بالاستيلاء عليها للأسبوع الخامس على التوالي، ورفضا لاعتداءات الاحتلال والاستيطان، خاصة في منطقة خربة أبو العلا.