إصابات بالرصاص المعدني وعشرات حالات الاختناق بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، وفق (وفا)، إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم، وأطلق وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 9 مواطنين بالراصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالغاز المسيل للدموع.