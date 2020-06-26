شؤون فلسطينية

وزارة الصحة: الحالة الصحية لـ9 مصابين بفيروس (كورونا) خطيرة

وزارة الصحة: الحالة الصحية لـ9 مصابين بفيروس (كورونا) خطيرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة أن عدد الحالات الخطرة في فلسطين جراء فيروس كورونا بلغ لغاية هذه الساعة 9 حالات.

وأضاف الشخرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحالات الخطرة موجودة في الخليل وبيت لحم، منها 5 حالات في العناية المكثفة في الخليل، إحداها حرجة مشبوكة بجهاز التنفس الاصطناعي، اضافة لـ 3 حالات في العناية المتوسطة دون وصلها بالاكسجين، وحالة خطرة في محافظة بيت لحم موصولة بالأكسجين.

وتابع: الأعراض التي تظهر على الحالات الخطرة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وضيق شديد في التنفس وعدم القدرة على الحركة، وارتفاع كبير في سرعة نبضات القلب.

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