وزارة الصحة: الحالة الصحية لـ9 مصابين بفيروس (كورونا) خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة أن عدد الحالات الخطرة في فلسطين جراء فيروس كورونا بلغ لغاية هذه الساعة 9 حالات.
وأضاف الشخرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحالات الخطرة موجودة في الخليل وبيت لحم، منها 5 حالات في العناية المكثفة في الخليل، إحداها حرجة مشبوكة بجهاز التنفس الاصطناعي، اضافة لـ 3 حالات في العناية المتوسطة دون وصلها بالاكسجين، وحالة خطرة في محافظة بيت لحم موصولة بالأكسجين.
وتابع: الأعراض التي تظهر على الحالات الخطرة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وضيق شديد في التنفس وعدم القدرة على الحركة، وارتفاع كبير في سرعة نبضات القلب.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة أن عدد الحالات الخطرة في فلسطين جراء فيروس كورونا بلغ لغاية هذه الساعة 9 حالات.
وأضاف الشخرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحالات الخطرة موجودة في الخليل وبيت لحم، منها 5 حالات في العناية المكثفة في الخليل، إحداها حرجة مشبوكة بجهاز التنفس الاصطناعي، اضافة لـ 3 حالات في العناية المتوسطة دون وصلها بالاكسجين، وحالة خطرة في محافظة بيت لحم موصولة بالأكسجين.
وتابع: الأعراض التي تظهر على الحالات الخطرة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وضيق شديد في التنفس وعدم القدرة على الحركة، وارتفاع كبير في سرعة نبضات القلب.
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