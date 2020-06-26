مسؤول أمريكي: لم نتخذ قراراً نهائياً بشأن خطة الضم الإسرائيلية للضفة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول بارز في البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية عقدت اجتماعات في الأيام الماضية لحسم موقفها من ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية، مستدركاً: "لكنها لم تتخذ أي قرار نهائي".



وأضاف المسؤول في البيت الأبيض، لم يذكر اسمه، وفق قناة (الجزيرة)، أن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان سيغادر واشنطن، برفقة المبعوث الخاص آفي بيركوويتز وعضوِ لجنة رسم الخرائط سكوت ليث، إلى إسرائيل من أجل مزيد من الاجتماعات والتحليل.



وشارك في اجتماعات الأسبوع الحالي صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومساعدون آخرون. وقال بومبيو الأربعاء إن "اتخاذ أي قرار يتعلق بالضم أمر يعود للإسرائيليين".



ووفقا لوكالة رويترز فقد ركزت المباحثات عالية المستوى على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة، والتي أثارت تنديدا من الأمم المتحدة والفلسطينيين وحلفاء واشنطن العرب وحكومات أجنبية.



ويأمل نتنياهو في موافقة الولايات المتحدة على مشروعه الخاص ببسط السيادة على المستوطنات وغور الأردن، والتي تعتبرها معظم الدول غير قانونية.