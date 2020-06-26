دولي

ابن شقيق ترامب تصف عمها بأكثر الرجال خطورة بالعالم وتستعد لفضح تاريخه

ابن شقيق ترامب تصف عمها بأكثر الرجال خطورة بالعالم وتستعد لفضح تاريخه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رفض قاض في نيويورك طلبا لشقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة وقف نشر كتاب ابنة أخيه، ماري ترامب "كثير للغاية وليس كافيا أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم".

واستشهد قاضي المحكمة البديلة في كوينز كاونتي، بيتر كيلي، بـ "العديد من الأخطاء" في تسجيل روبرت ترامب (شقيق دونالد ترامب)، الذي طلب هذا الأسبوع، من المحكمة منع نشر الكتاب الذي يلقي الضوء على "التاريخ القاتم لعائلة دونالد ترامب"، بحسب دار النشر، وفق (روسيا اليوم). 

ومن المقرر أن يصدر كتاب ماري ترامب في نهاية يوليو، قبل 3 أشهر فقط من خوض عمها الانتخابات لولاية رئاسية ثانية.

واتهم روبرت ترامب، ماري بانتهاك اتفاق سري وقعته في 2001 بعدما قامت المحكمة نفسها بتسوية نزاع عائلي حول ملكية عقارات لفريد ترامب، والد دونالد وروبرت وفريد الابن (والد ماري) الذي توفي عام 1981.

وتروي ماري البالغة 55 عاما في كتابها، 240 صفحة، خفايا أجواء "العائلة المسمومة" كما شهدتها في منزل جديها، وفق الناشر سيمون وشوستر.

وقال الناشر إن ماري تصف "صدمات وعلاقات مدمرة وخليطا مأساويا من الإهمال والاساءة".

وأضاف أن ماري "الوحيدة من عائلة ترامب المستعدة لقول الحقيقة حول واحدة من أقوى العائلات في العالم وأكثرها اضطرابا".

أخبار ذات صلة

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

طرد نائبة في البرلمان البريطاني بسبب إسرائيل

طرد نائبة في البرلمان البريطاني بسبب إسرائيل

يديعوت: الليكود يتهرب من قانون التناوب بترشيح غانتس للرئاسة

يديعوت: الليكود يتهرب من قانون التناوب بترشيح غانتس للرئاسة

روسيا ترد على مزاعم إسرائيلية بشأن وجود &#34;أجندة سرية&#34; للفلسطينيين

روسيا ترد على مزاعم إسرائيلية بشأن وجود "أجندة سرية" للفلسطينيين

إصابات فيروس (كورونا) بالعالم تقترب من العشرة ملايين ونحو 489 ألف وفاة

إصابات فيروس (كورونا) بالعالم تقترب من العشرة ملايين ونحو 489 ألف وفاة

شاهد: انفجار مجهول يهز العاصمة الإيرانية &#34;طهران&#34;

شاهد: انفجار مجهول يهز العاصمة الإيرانية "طهران"

فرنسا: 21 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وإعادة فتح أبواب برج إيفل

فرنسا: 21 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وإعادة فتح أبواب برج إيفل

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن جراء حادث سير في مدينة الخليل

مصرع مواطن جراء حادث سير في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تُنفذ ثاني اقتحام للضفة منذ إعلان وقف التنسيق الأمني

قوات الاحتلال تُنفذ ثاني اقتحام للضفة منذ إعلان وقف التنسيق الأمني

أبو هلال: هناك اتجاهين حاسمين لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

أبو هلال: هناك اتجاهين حاسمين لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

أول تعليق فلسطيني على قرار البرلمان البلجيكي بشأن الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة

أول تعليق فلسطيني على قرار البرلمان البلجيكي بشأن الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة

ليبرمان: نتنياهو يدمر النظام الأمني وقطر تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال لغزة

ليبرمان: نتنياهو يدمر النظام الأمني وقطر تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال لغزة

الاحتلال يعتقل مواطناً من قرية برقة شمال نابلس

الاحتلال يعتقل مواطناً من قرية برقة شمال نابلس

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

قرار بتمديد إغلاق محافظة الخليل 48 ساعة إضافية

قرار بتمديد إغلاق محافظة الخليل 48 ساعة إضافية

منوعات

صورة واضحة لإبنة وائل كفوري.. تعرفوا الى ميشال

صورة واضحة لإبنة وائل كفوري.. تعرفوا الى ميشال

تغيير في شكل بطل مسلسل &#34;فريحة&#34; يفاجئ معجبيه: &#34;فقد وسامته&#34;

تغيير في شكل بطل مسلسل "فريحة" يفاجئ معجبيه: "فقد وسامته"

حسن شاكوش يهاجم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسبب (بنت الجيران)

حسن شاكوش يهاجم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسبب (بنت الجيران)

الفنانة رحمة تكشف إيجابية المسحة الثانية لفيروس (كورونا)

الفنانة رحمة تكشف إيجابية المسحة الثانية لفيروس (كورونا)

نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: &#34;نورتي بيتك&#34;

نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: "نورتي بيتك"

بعد شائعة إصابته وابنته بفايروس (كورونا).. شريف منير يرد

بعد شائعة إصابته وابنته بفايروس (كورونا).. شريف منير يرد

الفنان عبد الله مشرف: أنا بصحة جيدة ومعنديش (كورونا)

الفنان عبد الله مشرف: أنا بصحة جيدة ومعنديش (كورونا)

نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي من جمهوروها بسبب خطيبها

نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي من جمهوروها بسبب خطيبها

شاهد: هذا ما قالته رجاء الجداوي عن (كورونا) قبل إصابتها به

شاهد: هذا ما قالته رجاء الجداوي عن (كورونا) قبل إصابتها به

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد ثلاثة أشهر من المحاولات

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد ثلاثة أشهر من المحاولات

عربي

إسرائيل تكشف تفاصيل التعاون مع الإمارات بشأن (كورونا) والأخيرة توضح

إسرائيل تكشف تفاصيل التعاون مع الإمارات بشأن (كورونا) والأخيرة توضح

مصر: تسجيل 1569 إصابة و83 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 1569 إصابة و83 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الدول الغربية تتبرع بـ 900 مليون دولار بمؤتمر لدعم عملية الانتقال بالسودان

الدول الغربية تتبرع بـ 900 مليون دولار بمؤتمر لدعم عملية الانتقال بالسودان

الأردن: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)