دولي

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تشهد إسرائيل نسقا تصاعديا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 668 إصابة جديدة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في إسرائيل إلى 22400 مصاب، وتم تسجيل 309 حالات وفاة، وفق وكالة (وفا). 

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 47 مصابا الآن في حالة حرجة و29 منهم يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

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