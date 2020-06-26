مصرع مواطن جراء حادث سير في مدينة الخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن يبلغ من العمر 60 عاما مصرعه، اليوم الجمعة، جراء تعرضه لحادث سير من قبل شاحنة في مدينة الخليل.



وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن المواطن وصل المستشفى الأهلي متوفيا، مضيفا أنه تم التحفظ على السائق وإبلاغ النيابة العامة والمباشرة بالتحقيق من قبل شرطة المرور.