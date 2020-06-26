تسيبي ليفني: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية خطأ تاريخي

قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، إن اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بمثابة خطأ تاريخي.







وأضافت ليفني لشبكة (CNN) الأمريكية: "اعتقد أن ضم نحو 30% من الضفة الغربية يعني الاستغناء عن السلام المأمول مستقبلا، واعتقد أن هذا ضد المصالح الإسرائيلية".



وأعربت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة عن إيمانها "بفكرة حل الدولتين والتعايش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، وبأن القيام بهذه الخطوات أحادية الجانب (الضم) يعني بالحقيقة أن إسرائيل ستتجاوز وتتخطى نقطة اللاعودة، وهذا أمر ليس فقط لإسرائيل وبل وللفلسطينيين يعتبر خطأ تاريخيا ضخما".





رام الله - دنيا الوطن