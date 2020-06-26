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كتائب "حزب الله" تتوعد رئيس الوزراء العراقي

كتائب "حزب الله" تتوعد رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي
رام الله - دنيا الوطن
توعدت كتائب "حزب الله" العراقية باستهداف رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، بعد القبض على قياديين فيها.

ونشر المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اتهم فيها الكاظمي بـ"تضييع" ما وصفه بـ"قضية مشاركته بجريمة قتل" قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.


واعتبر أبو علي العسكري أن ذلك يشكل "عربون عمالة للأمريكيين"، مضيفا أن الكتائب "تتربص به".

ويأتي ذلك بعد ساعات على اعتقال مجموعة من عناصر "كتائب حزب الله"، الموالي لإيران، خلال مداهمتها ورشة لتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها، بمنطقة الدورة في بغداد، حيث انتشرت عناصر الكتائب عقب عملية الاعتقال في شوارع العاصمة العراقية، في وقت متأخر من فجر الجمعة، لينسحبوا عقب ذلك.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية العراقية أي تعليق على الحادث، فيما أكدت مصادر مقربة من الكتائب أن المعتقلين وعددهم 13، بينهم 3 قياديين، تم تسليمهم إلى مديرية أمن الحشد الشعبي، فيما لم تؤكد الجهات الرسمية الأمنية الأمر

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