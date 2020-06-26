شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُعلن وفاة أحد عناصرها أثناء أداءه مهام عمله

الشرطة بغزة تُعلن وفاة أحد عناصرها أثناء أداءه مهام عمله
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفاة أحد ضباطها خلال أداءه مهمامه الليلة الماضية، وذلك بشكل مفاجئ.

وقال الناطق باسم الشرطة بغزة، العقيد أيمن البطنيجي: "تودع الشرطه الفلسطينيه ضابطا من ضباطها الأبطال الملازم عبدالسلام أبونادي (ابومحمد) والذي وافته المنية الساعه الواحدةً ليلاً".

وأضاف البطنيجي: "أبو محمد صاحب القلب الحنون والالتزام الكامل رحمك الله يا بطلنا ويكفيك شرفا وبشرى موتك في ليله الجمعة".






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