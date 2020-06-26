الشرطة بغزة تُعلن وفاة أحد عناصرها أثناء أداءه مهام عمله

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفاة أحد ضباطها خلال أداءه مهمامه الليلة الماضية، وذلك بشكل مفاجئ.





وقال الناطق باسم الشرطة بغزة، العقيد أيمن البطنيجي: "تودع الشرطه الفلسطينيه ضابطا من ضباطها الأبطال الملازم عبدالسلام أبونادي (ابومحمد) والذي وافته المنية الساعه الواحدةً ليلاً".



















وأضاف البطنيجي: "أبو محمد صاحب القلب الحنون والالتزام الكامل رحمك الله يا بطلنا ويكفيك شرفا وبشرى موتك في ليله الجمعة".

رام الله - دنيا الوطن