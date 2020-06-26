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قطر تكشف موقف دول المقاطعة من الوساطة الكويتية للمصالحة

قطر تكشف موقف دول المقاطعة من الوساطة الكويتية للمصالحة
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير القطري لدى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، إن الوساطة الأخيرة التي قامت بها الكويت والحراك الدبلوماسي الذي رافقها، بالإضافة للجهود الأمريكية، قوبلت كلها برفض دول الحصار.

وأكد السفير القطري في تصريحات لبرنامج (المونيتور بودكاست* الأمريكي، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن "الوساطة الكويتية لرأب الصدع الخليجي لم تتوقف وتواصل الدفع باتجاه إيجاد حل".

واعتبر أن "الوقت هو الكفيل بعودة هذه الدول (دول الحصار) إلى رشدها وإدراك أن الحل الوحيد هو عبر الحوار المبني على احترام جميع الأطراف".

وأوضح السفير القطري أن "دول الحصار حاولت مع قدوم إدارة أمريكية جديدة أن تضلل تلك الإدارة عبر مشاركتها معلومات مزيفة عن الأنشطة القطرية، ولكن بعد أسابيع فقط أدركت الإدارة الأمريكية أن هناك شيئا خاطئا، وأن ما تزعمه تلك الدول غير صحيح".

وفي 5 يونيو 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر "إجراءات عقابية" على قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

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