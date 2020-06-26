شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُنفذ ثاني اقتحام للضفة منذ إعلان وقف التنسيق الأمني

قوات الاحتلال تُنفذ ثاني اقتحام للضفة منذ إعلان وقف التنسيق الأمني
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال عمليات دهم وتفتيش في عدد من المناطق.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بورين واعتقلت الأسير المحرر غسان زيدان نجار، بعد تفتيش منزله والعبث به، واعتقلت الشاب علي محمد سيف بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة برقة.

وقرب بلدة دوما أصيب المواطن محمد عبد الحفيظ الربع (28 عاما)، من سلفيت برضوض إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه بالضرب حيث نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس لتقلي العلاج.

كذلك داهمت دوريات الاحتلال بلدة كفر قليل ومنطقة الضاحية وشارع القدس دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية حيث اندلعت مواجهات مع الشبان في حي عبيد، وذلك تزامنا مع ذكرى استشهاد محمد سمير عبيد.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أنور سامي عبيد من على حاجز زعيم، وذلك بعد اقتحام منزله لاعتقال شقيقه محمد.

وتشهد بلدة العيساوية مواجهات بشكل شبه يومي بين الشبان وقوات الاحتلال التي تقتحم البلدة وتنكل بالمواطنين.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُسجل 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تسع محافظات

فلسطين تُسجل 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تسع محافظات

أبو هلال: هناك اتجاهين حاسمين لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

أبو هلال: هناك اتجاهين حاسمين لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

أول تعليق فلسطيني على قرار البرلمان البلجيكي بشأن الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة

أول تعليق فلسطيني على قرار البرلمان البلجيكي بشأن الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة

ليبرمان: نتنياهو يدمر النظام الأمني وقطر تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال لغزة

ليبرمان: نتنياهو يدمر النظام الأمني وقطر تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال لغزة

الاحتلال يعتقل مواطناً من قرية برقة شمال نابلس

الاحتلال يعتقل مواطناً من قرية برقة شمال نابلس

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

قرار بتمديد إغلاق محافظة الخليل 48 ساعة إضافية

قرار بتمديد إغلاق محافظة الخليل 48 ساعة إضافية

البرلمان البلجيكي يصوّت على مشروع قرار ضد إسرائيل بشأن مخطط الضم

البرلمان البلجيكي يصوّت على مشروع قرار ضد إسرائيل بشأن مخطط الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً من قرية برقة شمال نابلس

الاحتلال يعتقل مواطناً من قرية برقة شمال نابلس

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

قرار بتمديد إغلاق محافظة الخليل 48 ساعة إضافية

قرار بتمديد إغلاق محافظة الخليل 48 ساعة إضافية

البرلمان البلجيكي يصوّت على مشروع قرار ضد إسرائيل بشأن مخطط الضم

البرلمان البلجيكي يصوّت على مشروع قرار ضد إسرائيل بشأن مخطط الضم

نقابة الصحفيين: نتابع بقلق شديد الهجمات والتطاول على بعض الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام

نقابة الصحفيين: نتابع بقلق شديد الهجمات والتطاول على بعض الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام

حماس: قتل المواطن العموري من العيزرية بالقدس بشكل خارج القانون فعل مستنكر

حماس: قتل المواطن العموري من العيزرية بالقدس بشكل خارج القانون فعل مستنكر

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الاثنين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الاثنين

إغلاق 22 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بشروط السلامة والبرتوكول الصحي بجنين

إغلاق 22 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بشروط السلامة والبرتوكول الصحي بجنين

منوعات

حسن شاكوش يهاجم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسبب (بنت الجيران)

حسن شاكوش يهاجم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسبب (بنت الجيران)

الفنانة رحمة تكشف إيجابية المسحة الثانية لفيروس (كورونا)

الفنانة رحمة تكشف إيجابية المسحة الثانية لفيروس (كورونا)

نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: &#34;نورتي بيتك&#34;

نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: "نورتي بيتك"

بعد شائعة إصابته وابنته بفايروس (كورونا).. شريف منير يرد

بعد شائعة إصابته وابنته بفايروس (كورونا).. شريف منير يرد

الفنان عبد الله مشرف: أنا بصحة جيدة ومعنديش (كورونا)

الفنان عبد الله مشرف: أنا بصحة جيدة ومعنديش (كورونا)

نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي من جمهوروها بسبب خطيبها

نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي من جمهوروها بسبب خطيبها

شاهد: هذا ما قالته رجاء الجداوي عن (كورونا) قبل إصابتها به

شاهد: هذا ما قالته رجاء الجداوي عن (كورونا) قبل إصابتها به

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد ثلاثة أشهر من المحاولات

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد ثلاثة أشهر من المحاولات

عفاف شعيب تكشف أسرارًا جديدة عن أحمد زكي وقصة خطيبته الأولى

عفاف شعيب تكشف أسرارًا جديدة عن أحمد زكي وقصة خطيبته الأولى

حالته حرجة.. نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

حالته حرجة.. نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

عربي

إسرائيل تكشف تفاصيل التعاون مع الإمارات بشأن (كورونا) والأخيرة توضح

إسرائيل تكشف تفاصيل التعاون مع الإمارات بشأن (كورونا) والأخيرة توضح

مصر: تسجيل 1569 إصابة و83 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 1569 إصابة و83 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الدول الغربية تتبرع بـ 900 مليون دولار بمؤتمر لدعم عملية الانتقال بالسودان

الدول الغربية تتبرع بـ 900 مليون دولار بمؤتمر لدعم عملية الانتقال بالسودان

الأردن: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)