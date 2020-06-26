شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تسع محافظات

فلسطين تُسجل 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تسع محافظات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في تسع محافظات بالضفة الغربية.

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أن الإصابات الجديدة جاءت كالتالي: 94 في الخليل، و6 برام الله والبيرة، و2 بالقدس، و2 في جنين، و2 بأريحا، و5 في نابلس، و1 بطولكرم، و19 ببيت لحم، و1 في سلفيت.

وأضافت أن من بين الإصابات: 11 حالة للقادمين من جمهورية مصر العربية يوم أمس عبر معبر الكرامة (3 الخليل، 2 أريحا، 2 جنين، 1 نابلس، 1 رام الله والبيرة، 1 سلفيت، 1 بيت لحم).

وأشارت الكيلة إلى أن مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 1720، فيما بلغت حالات التعافي 620، والوفيات 5، والحالات النشطة 1095.

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