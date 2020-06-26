فلسطين تُسجل 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تسع محافظات

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في تسع محافظات بالضفة الغربية.



وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أن الإصابات الجديدة جاءت كالتالي: 94 في الخليل، و6 برام الله والبيرة، و2 بالقدس، و2 في جنين، و2 بأريحا، و5 في نابلس، و1 بطولكرم، و19 ببيت لحم، و1 في سلفيت.



وأضافت أن من بين الإصابات: 11 حالة للقادمين من جمهورية مصر العربية يوم أمس عبر معبر الكرامة (3 الخليل، 2 أريحا، 2 جنين، 1 نابلس، 1 رام الله والبيرة، 1 سلفيت، 1 بيت لحم).



وأشارت الكيلة إلى أن مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 1720، فيما بلغت حالات التعافي 620، والوفيات 5، والحالات النشطة 1095.





رام الله - دنيا الوطن