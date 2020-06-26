يديعوت: الليكود يتهرب من قانون التناوب بترشيح غانتس للرئاسة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن جهات في الليكود تطرح إمكانيّة عدم إتمام اتفاق التناوب بين رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، على ضوء تراجع الأخير في استطلاعات الرأي.



وأوضحت الصحيفة، إن الليكود يدرس ترشيح غانتس للرئاسة، بدلا من رئاسة الحكومة، لافتةً إلى أنه "غير منطقي، عند الوصول للحظة التناوب أن يكون عدد نواب غانتس (في الاستطلاعات) أقلّ من عشرة نوّاب، هذا سينتهي بألا يكون رئيسًا للحكومة"،





وأضافت الصحيفة: "ليس عادلا أن يمرّر شخص بكل هذه القوّة رئاسة الحكومة لشخص منعدم القوّة السياسيّة، وعلى غانتس أن يذوّت أن هذا هو وضعه وأن يُقرّر الذهاب إلى انتخابات الآن أو بعد سنة، وحينها يوجد احتمال أن يكون مثل (شاؤول) موفاز، الذي ترك الحكومة ووجد نفسه مع نائبين اثنين فقط".



وقال وزير في الليكود للصحيفة إنّ "الانتخابات ليست خيارًا عند غانتس. ستكون نهاية طريقه السياسيّة. الذي سيحصل في وضع كهذا أن نتنياهو سيترشّح، والمركز واليسار سيبحثون عن مرشّح وغانتس سيكون عالقًا بينهم".



وتحدّثت أوساط في الليكود عن "تسوية" لهذا الوضع، وهو أن "يستمرّ نتنياهو في منصبه رئيسًا للحكومة مقابل أن يضمن لغانتس مسارًا محترمًا للخروج من هذه الأزمة"، عبر ترشيحه من قبل الائتلاف الحكومي للرئاسة، مقابل تنازله عن حقيبة الأمن لوزير الخارجيّة الحالي وشريكه، غابي أشكنازي.



رام الله - دنيا الوطن