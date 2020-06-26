ليبرمان: نتنياهو يدمر النظام الأمني وقطر تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال لغزة

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر النظام الأمني ​​ويجر الجميع إلى حافة الهاوية.



وأضاف ليبرمان، وفق صحيفة (معاريف): "حماس في عملية تراكم قوة هائلة، إن الأموال القطرية التي نسمح بوصولها لغزة تمنحهم القدرة على هذا التطور، وإن معدل تراكم قوتهم مرعب".



وتابع ليبرمان: "حماس تحسن من جودة قوة مقاتليها والتدريب ومدى إطلاق الصواريخ، وتعزز سلطتها وتهرب أطنانًا من المعدات العسكرية من سيناء".



وأكمل: "لا يوجد شيء حول هذا لا نقاش ولا مراجعة، الجنوب كله يغلي - قطر الآن تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال إلى حماس لأنهم سئموا منهم أيضا"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطن