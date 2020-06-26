شؤون فلسطينية

ليبرمان: نتنياهو يدمر النظام الأمني وقطر تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال لغزة

ليبرمان: نتنياهو يدمر النظام الأمني وقطر تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال لغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر النظام الأمني ​​ويجر الجميع إلى حافة الهاوية.

وأضاف ليبرمان، وفق صحيفة (معاريف): "حماس في عملية تراكم قوة هائلة، إن الأموال القطرية التي نسمح بوصولها لغزة تمنحهم القدرة على هذا التطور، وإن معدل تراكم قوتهم مرعب".

وتابع ليبرمان: "حماس تحسن من جودة قوة مقاتليها والتدريب ومدى إطلاق الصواريخ، وتعزز سلطتها وتهرب أطنانًا من المعدات العسكرية من سيناء".

وأكمل: "لا يوجد شيء حول هذا لا نقاش ولا مراجعة، الجنوب كله يغلي - قطر الآن تبحث عن سبب لوقف تحويل الأموال إلى حماس لأنهم سئموا منهم أيضا"، وفق تعبيره.

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