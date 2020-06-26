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شاهد: انفجار مجهول يهز العاصمة الإيرانية "طهران"

شاهد: انفجار مجهول يهز العاصمة الإيرانية "طهران"
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، إن انفجاراً ضخماً عز منطقة شرقي العاصمة الإيرانية طهران، أعقبه ضوء برتقالي في سماء المدينة.

وقالت وكالة أنباء فارس، ووكالة "مهر" الإيرانيتين، إن سمع دوي انفجار كبير، شرقي طهران، أعقبه ضوء برتقالي في السماء.

وأوضحت أنه لم يتبين حتى الآن سبب صوت الانفجار والضوء، مضيفة أن هذا الصوت سُمع في عدة مناطق بالعاصمة بشكل واضح. 

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرقي طهران.


 


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