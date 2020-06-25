قرار بتمديد إغلاق محافظة الخليل 48 ساعة إضافية





جاء ذلك، في بيان للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك)، مؤكداً أن القرار، جاء استناداً لقرار الرئيس محمود عباس، إعلان حالة الطوارئ، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، وبناءً على مستجدات الوضع الراهن.





وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وبين الإصابات، إصابتان في محافظة رام الله والبيرة، و18 إصابة في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم إلى 54 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، تمديد إغلاق محافظة الخليل لمدة 48 ساعة إضافية.