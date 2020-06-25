مصر: تسجيل 1569 إصابة و83 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت مصر اليوم الخميس تسجيل 1569 إصابة جديدة و83 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق وزارة الصحة والسكان المصرية، فقد خرج 403 من المصابين، من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الخميس هو 61130 حالات من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و2533 حالة وفاة".



وسجلت أعلى معدل إصابات ببالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.



رام الله - دنيا الوطن